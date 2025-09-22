各国の若者らと議論する高橋悠太さん（左から2人目）＝21日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】首脳らが集い23日から始まる国連総会一般討論演説を前に、ニューヨークの国連本部で21日、各国の若者たちが平和貢献について議論した。日本からは核廃絶を目指す一般社団法人「かたわら」（横浜市）の代表理事高橋悠太さん（25）が参加。被爆者の体験を継承した若者が語り手となって核なき世界を訴え続けていく