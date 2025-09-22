今年の夏は、いえ、今年の夏「も」、とんでもなく暑い夏でした。毎日エアコンをつけっぱなしだったご家庭も多かったのではないでしょうか。そんな暑さ真っ只なかの頃、ママスタコミュニティにあるママからこんな投稿が寄せられました。気温38度でも絶対にエアコンをつけない義祖母。もう我慢も限界『義祖母宅に行ったのですが、エアコンがあるのにつけてもらえず。旦那に「暑いから、つけてもいい？」と聞くと、「つけ方知らないか