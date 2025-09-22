＜フェデックス・フランスオープン 最終日◇21日◇サン・ノン・ラ・ブルテッシュG（フランス）◇6977ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは全競技が終了した。マイケル・キム（米国）が「65」をたたき出してトータル16アンダーで逆転。32歳がうれしい欧州初優勝を果たした。〈写真〉タテからヨコへ 松山英樹のスイング変化トータル15アンダー・2位タイに地元フランス出身のジョンウォン・コとエルヴィズ・スマイリー（オー