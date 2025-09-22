¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©Web¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥É¥¢¥¤¥Ó¡¼(ivy)¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÉÔµ¡·ù¤Ê¸ø¼ßÍÍ¤Ï¥¦¥½È¯¸«´ïÉÕ¤­Îá¾î¤Î¼èÀâ¤ò¤´½êË¾¤Ç¤¹ 3´¬¡Ù¤¬2025Ç¯9·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¿·´©È¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤ËË¡¿ÍÊÌÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¤äÅÅ»Ò½ñÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²óÅú¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡ØÉÔµ¡·ù¤Ê¸ø¼ßÍÍ¤Ï¥¦¥½È¯¸«´ïÉÕ¤­Îá¾î¤Î¼è