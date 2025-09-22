½÷Í¥¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡Ê72¡Ë¤¬22Æü¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³Ø¸¦TV¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯¡ªÂç¿Í¥«¥Õ¥§¡Ù¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£·îÍËÆü¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¿¼·¡¤ê¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÆâÆ«»Ò¡Ê60¡Ë¤¬MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¿Î²Ê¤Ï38ºÐ¤Ç»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¡¢46ºÐ¤Ç°ß¤Î´õ¾¯¤¬¤ó¡¢55ºÐ¤Ç¾®Ä²¤ÈÌÕÄ²¤Î¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤Æ61ºÐ¤Î»þ¤ËÂçÄ²¤ÎS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¡£4ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà½÷¤¬¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Öµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£