西武園ゆうえんち(埼玉県所沢市)では、今年開業75周年、また、2025年は昭和100年となることから、この特別な時間を「西武園ゆうえんち昭和100年大祭典」と銘打ち、どの世代もそれぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを次々と開催。2025年10月17日(金)〜11月16日(日)に、“心がきゅんとなる”イベントが盛り沢山の「秋のバラフェスタ」を開催する。西武園ゆうえんちの「バラエン」は専属のフレンズクルー(ガーデナー)