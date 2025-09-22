ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）〜9月28日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【天秤座（てんびん座）】今週は、直感力が上がっているとき。何かおかしいなと思ったら、一度戻ってチェックしてみるなど、自分の感覚を大事にす