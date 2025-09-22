DLA-V900R JVCケンウッドは、Victorブランドより発売している8K表示対応D-ILAプロジェクター「DLA-V900R」と「DLAV800R」の最新ファームウェアを10月中旬より公開。HDR映像の表現力を高める画質モード「Frame Adapt HDR ビビッド」や、高輝度シーンを美しく表現する「Highlight Color Control」、ゲームなどに最適な低遅延モードに自動的に切り替わる「ALLM(Auto Low Latency Mode)」など