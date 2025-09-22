懐かしのキャラクターグッズが再び注目を集める昨今、【Can★Do（キャンドゥ）】では、つぶらな瞳や愛らしい表情が魅力の「モンチッチグッズ」が登場中。チャームやポーチなど、日常生活に便利なアイテムが揃っているようです。\110（税込）とは思えない実用性とデザイン性を兼ね備えたグッズは、いくつもまとめ買いしたくなるかも。売り切れ前にぜひチェックしてください。 シェアして楽しめるモンチッチの2個