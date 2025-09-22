（写真：Fast&Slow／PIXTA）日本独特の慣習である新卒一括採用。富士通が新卒一括採用の廃止を表明するなど、見直しの動きが進んでいます。今回は、新卒一括採用の行方と人事部門・人事担当者のあり方について考えてみます。今回、大手企業の人事担当者63名にアンケート・ヒアリング調査をしました。まず「新卒一括採用の廃止に賛成ですか、反対ですか」と尋ねたところ、以下のように賛否が分かれました。廃止に賛成 ：24名／