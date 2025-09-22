60歳を過ぎると「年相応」を意識し、「終わりを見据える」という人も多い。しかし人生100年時代に突入した今、「定年退職＝引退」という認識は過去のものとなりつつあるのだ。60歳以降の人生をエネルギッシュに過ごすためのコツを医師が解説する。※本稿は、小林弘幸『老いが逃げていく10の習慣 自律神経さえ整えばすべてうまくいく』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。「定年」「還暦」という言葉に惑わされない順天堂