中国メディアの紅星新聞によると、中国の家電・スマートフォン大手、小米（シャオミ）は19日、Mijiaエアコンの無償修理サービス期間を6年間から10年間に引き上げた。これに対し、中国のエアコン大手、格力（グリー）のマーケティングディレクター、朱磊（ジュウ・レイ）氏は、SNSへの投稿で、「10年間無償修理サービスは約束であり、10年間修理する必要がないことこそが実力だ」と述べた。シャオミの盧偉氷（ルー・ウェイビン）総