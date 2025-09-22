Image: Amazon.co.jp この記事は2024年10月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーを選ぶとき、容量と機能、そして、価格のバランスは気になるところ。Xiaomiの「22.5W Power Bank 10000mAh」は、10000mAhの大容量ながら手のひらに収まるコンパクトさ。さらに、端末を3台同時に