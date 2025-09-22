3Aで好投米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦にリリーフ登板。1回無安打無失点の好投を披露した。この試合で披露した変化球に、ブルペンに不安を抱えるドジャースのファンは昇格を期待している。6回からマウンドに上がった佐々木は2人を打ち取ると、最後はカウント1-2と追い込んでから落差のあるスプリットを投じた。低めへ鋭く変化するボールで空振り三振