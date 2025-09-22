連携のバックエルボーを浴びせた松本浩代＆荒井優希 東京女子プロレス「WRESTLE PRINCESS VI」大田区総合体育館大会が20日行われ、第５試合では、元SKE48の荒井優希が、AKB48「豆腐プロレス」時代の恩師・松本浩代とタッグを組み、風城ハル＆凍雅組に快勝した。試合では、松本との連携でバックエルボーを食らわす場面も。2018年の「豆腐プロレス」愛知県大会に向けて、当時コーチしていたミラノコレクションA.T.か