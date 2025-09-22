½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÄØÌî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿Å¥Í·¤Ó¤«¤é¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È±ð¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤È¡¢¹õ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í