「リーフ」のフルモデルチェンジを前に「BEV購入者のいま」を探った（写真：日産自動車）【図表】今回の分析結果を先に見る日産の電気自動車（BEV）「リーフ」が、近くフルモデルチェンジして3代目になる。すでにグローバルに向けては公開されており、日本でも10月30日からの「ジャパンモビリティショー」に前後して発表することが考えられる。2025年6月に先行公開された3代目「リーフ」のエクステリア（写真：日産自動車）そこで