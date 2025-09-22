「税金ばかり見てた自分がバカだった」頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料（金銭を徴収する制裁）が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月〜2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3％が修正となり、1件当たりの平均追徴課税（申告ミス等により追加で課税される税金）は、なんと641万円
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 大吉 1番喜ばれる東京土産明かす
- 2. 四肢欠損の女性が知った衝撃事実
- 3. 壇蜜「アレの最中で寝た」告白
- 4. 有吉弘行 飲食店の無礼に落胆
- 5. 夫に托卵がバレた女性の末路
- 6. 愛犬公開 三山に水谷豊は唖然か
- 7. 男女お笑いコンビ 交際0日で結婚
- 8. 「小池、辞めろっ」怒号飛び交う
- 9. 林家ぺー、火災の原因は「漏電」
- 10. 汗だくで料理すんな 店員に苦情
- 1. 「小池、辞めろっ」怒号飛び交う
- 2. あれは半ば脅し 高市氏巡り証言
- 3. 強まるベトナム人批判に思うこと
- 4. ドンファン元妻へ 遺産6.5億円か
- 5. アユ釣りにきた男性が流され死亡
- 6. フジ 背景に物言う株主の圧力?
- 7. リンゴ畑でクマが襲う鼻殴り撃退
- 8. ノア・ライルズが板垣恵介さんと対面「日本語が喋れないけどすごく感謝してる」似顔絵プレゼントに謝意【世界陸上】
- 9. 宮崎で男が知人女性の腹刺し逃走
- 10. 全裸や排泄も 鎌倉の住民が困惑
- 1. 夫に托卵がバレた女性の末路
- 2. 汗だくで料理すんな 店員に苦情
- 3. 逮捕の変態教員 以前から奇行
- 4. MENSAに入会「高IQ集団」の実態
- 5. 夜中のトイレで「恐怖の視線」
- 6. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
- 7. 豊田真由子氏が犯した重大な過ち
- 8. 「党員調査」トップ人気は小泉氏
- 9. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 10. 突如筋肉美を披露した上司の悲劇
- 1. ディズニー 勝ち目ない状態か
- 2. 中国人が「ソウル病」流行の訳
- 3. ジャガー・ボディは処分済みか
- 4. 反日より嫌日「国恥を忘れるな」
- 5. 中国で幼児3人「置き去り」に
- 6. 台湾の展示中止 中国が強烈非難
- 7. ワンピ旗 世界中から抗議の旗?
- 8. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
- 9. レンズ一体型「RX1R III」実機
- 10. 北朝鮮労働者 露軍と契約を締結
- 1. 朝5時過ぎに起床 妻いなくなった
- 2. 就活生に人気の会社 ランキング
- 3. 東京都が公表 クマ要注意エリア
- 4. 自民危機感 総裁選で繋ぎ止めへ
- 5. TVで8時間生放送 したたかな理由
- 6. ヨーカドー衣料品 幻の復活計画
- 7. 「老後2000万円問題」の落とし穴
- 8. パンが楽しめる「株主優待」
- 9. 人生の「ルール」知っておきたい
- 10. 65歳以降が働く 女性の多い職種
- 1. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
- 2. 小惑星の軌道変更は「先送り」か
- 3. 日本の「スマホ新法」は二の舞か
- 4. Galaxy Z Fold7に補いきれず
- 5. Google翻訳に新たなAI搭載機能
- 6. 内蔵SSD 人気ランキングを比較
- 7. Apple Watch充電環境が一新
- 8. 完全ワイヤレスイヤホンが花盛り
- 9. Samsungスマホを「魔改造」
- 10. Apple整備済み品でお得にMac購入
- 11. 僧侶集まる「万博寺」発売へ
- 12. Claudeの品質低下 報告相次ぐ
- 13. 肌に沁み入る恐怖...映画公開へ
- 14. 【Numbers to know】Glossy編（9/13〜9/19）： クリスチャン・ルブタン 、売上24％を占めるメンズ事業再建へ ほか
- 15. スマホが秒速で取り出せるバッグ
- 16. 岡田斗司夫氏 けもフレ観た結果
- 17. MacBook 幻の価格だったのか
- 18. GoogleがChromeで直接Geminiを使える「Gemini in Chrome」を発表
- 19. 不便解決 スマホ対応モニター
- 20. 「好きなキャラクターと暮らす世界」を作るため、「Gatebox」が描く未来
- 1. 西勇輝 自らトレードを申し出か
- 2. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
- 3. 桐生が涙 けいれんの原因明かす
- 4. 結婚指輪 選手本人のもとに到着
- 5. リレー日本6位 桐生「僕の責任」
- 6. 競歩選手の指輪 日本選手も捜索
- 7. 世界に誇れる日本よ 世陸で反響
- 8. 最後の世界陸上 織田が名言締め
- 9. 高視聴率 織田裕二が大好評の訳
- 10. 世陸で金→日本のご褒美飯に感動
- 1. 大吉 1番喜ばれる東京土産明かす
- 2. 四肢欠損の女性が知った衝撃事実
- 3. 壇蜜「アレの最中で寝た」告白
- 4. 有吉弘行 飲食店の無礼に落胆
- 5. 愛犬公開 三山に水谷豊は唖然か
- 6. 男女お笑いコンビ 交際0日で結婚
- 7. 林家ぺー、火災の原因は「漏電」
- 8. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
- 9. 「ポスト石破」ダークホース浮上
- 10. ノブ 3日間フルでカジノした結果
- 1. 3COINSのスマホショルダーが便利
- 2. セルフレジを両替機にする客も
- 3. 有休の取り方に「気持ちわかる」
- 4. 大人の知らない「ネットの闇」
- 5. くしゃみで骨折れる女性の難病
- 6. 21歳差夫婦 夫は「娘の同級生」
- 7. ナガノ先生手掛ける「じいさん」がアツい！ 初登場の「マスコット」はネットで完売するほど人気〈実物レポ〉
- 8. 日曜に逢瀬か 図書館は実は盲点
- 9. 神戸元町 神戸でとんかつの人気
- 10. ニューバランスがAmazonで大人気