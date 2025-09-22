「ドジャース１−３ジャイアンツ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャース・ロバーツ監督は試合後、この日、傘下３Ａで２度目の救援登板を１回無安打無失点で終えた佐々木朗希投手の今後について「ロウキは本当に良かった。球のキレも素晴らしかった。これから（佐々木は）アリゾナに移動してチームと合流する予定で、そこで話をすることになる。ただ、水曜日（２４日）までは登板しないが、彼はチャンスを得るために必要なことは