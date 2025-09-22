花のエッセンスを生かしたスキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、数量限定で新たなミスト美容液「デュアルエッセンス（ピオニー）」が登場。発酵ピオニー1がゆらぎやすい肌にやさしく寄り添い、ツボクサエキスやイチョウ葉エキスが鎮静をサポート。8種の植物オイル4がうるおいとツヤを与え、健やかなコンディションへ導きます。 4in1の多機能ミスト美容液 「デュアルエッセンス（ピオニー）」は