9·î21ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©·ÙÉÙ»Î·Ù»¡½ð¤ÎÊÝ¸î¼¼Æâ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¾¾²¬¤Ë½»¤à²òÂÎºî¶È°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î20Æü¸á¸å5»þº¢¡¢ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤ÇÊØ´ï¤ËÎ©¤Ã¤¿¤êÊÉ¤ò½³¤Ã¤¿¤ê»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ