Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë ¥æー¥í±ß ½ªÃÍ173.81¹âÃÍ174.50°ÂÃÍ173.48 175.40¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 174.95Äñ¹³2 174.38Äñ¹³1 173.93¥Ô¥Ü¥Ã¥È 173.36»Ù»ý1 172.91»Ù»ý2 172.34¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥Ý¥ó¥É±ß ½ªÃÍ199.31¹âÃÍ200.62°ÂÃÍ199.22 201.61¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 201.12Äñ¹³2 200.21Äñ¹³1 199.72¥Ô¥Ü¥Ã¥È 198.81»Ù»ý1 198.32»Ù»ý2 197.41¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯