Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ8.53¹âÃÍ8.54°ÂÃÍ8.48 8.61¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 8.58Äñ¹³2 8.55Äñ¹³1 8.52¥Ô¥Ü¥Ã¥È 8.49»Ù»ý1 8.46»Ù»ý2 8.43¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ115.18¹âÃÍ115.50°ÂÃÍ114.85 116.15¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 115.83Äñ¹³2 115.50Äñ¹³1 115.18¥Ô¥Ü¥Ã¥È 114.85»Ù»ý1 114.53»Ù»ý2 114.20¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¹á¹Á¥É¥ë