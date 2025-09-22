Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6593¹âÃÍ0.6620°ÂÃÍ0.6586 0.6647¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6634Äñ¹³2 0.6613Äñ¹³1 0.6600¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6579»Ù»ý1 0.6566»Ù»ý2 0.6545¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5860¹âÃÍ0.5895°ÂÃÍ0.5854 0.5926¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5911Äñ¹³2 0.5885Äñ¹³1 0.5870¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5844»Ù»ý1 0.5829»Ù»ý2 0.5803