¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×¿ÊÏ©Äê¤Þ¤é¤º Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷£±£¹¹æ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê£²£²Æü¡Ë¸áÁ°£¶»þ¸½ºß¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡© Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£³£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£°¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©