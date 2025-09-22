１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７２．８５ドル高の４万６３１５．２７ドルと３日続伸。最高値を連日で更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ期待が続き、投資マネーの流入が続いた。ナスダック総合株価指数も連日で最高値を更新した。 ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やビザ＜V＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、スノӦ