大腸の内壁にできる大腸ポリープ。通常は良性ですが、なかには癌に進行するタイプもあり注意が必要です。症状がほとんどないため、人間ドックや内視鏡検査で偶然見つかるケースが少なくありません。大腸ポリープの原因やリスク、症状について菊池先生に解説していただきました。 監修医師：菊池 大輔（消化器と診断・治療内視鏡クリニック） 順天堂大学医学部医学科卒業。順天堂大学大学院医学研究科修了