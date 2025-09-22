【MLB】ドジャース 1ー3 ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）【映像】大谷、バット折れながら驚異の右前打ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席でバットを折られながらもライト前ヒットを放ち、9試合連続安打を記録。実況・解説陣は意外な箇所が折れたことに、「珍しいですね」と驚きを隠せなかった。両チーム無得点で迎えた6回、先頭打者として打席に立った大谷。