漫画IPパブリッシャーのナンバーナインは、自社で発掘・育成するオリジナル作品「自社IP」の価値を最大化するため、紙書籍出版事業へ新規参入。新レーベル「No.9 Comics」「Blend Comics」を創刊し、第一弾5作品を2025年10月28日に発売する。商業・同人を問わずすべての漫画を電子コミック配信するデジタル配信サービス「ナンバーナイン」にて、作家から預かった作品を読者に届けるために、様々な販促活動を行ってきたナンバーナイ