審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営するカイカフィナンシャルホールディングスは、実業之日本社 ライツ・事業開発部および実業之日本デジタルと協業し、新人漫画家の才能を応援する「NFT漫画プロジェクト」の第6弾を開催することを決定しした。「NFT漫画プロジェクト」は、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形。NFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となる。目標が