10月4日よりNHK総合にてスタートするアニメ『不滅のあなたへ Season3』より、PV第2弾が公開。映像内でPerfumeによる主題歌「ふめつのあなた」の音源が解禁された。併せて、Season3の新キャラクター＆キャストが解禁され、コメントが到着した。【動画】主題歌はPerfume「ふめつのあなた」アニメ『不滅のあなたへ Season3』PV第2弾本作は、『聲の形』を生み出した漫画家・大今良時による同名の冒険ファンタジー漫画を映像化し