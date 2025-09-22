9月25日配信開始となるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3より、山崎賢人演じるアリスと土屋太鳳演じるウサギの周囲を取り巻く新たなキャラクターたちの場面写真が解禁された。【写真】アリスと共に“げぇむ”に挑む新キャラ役を大倉孝二らシーズン3新場面写真ギャラリー本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。