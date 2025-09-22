◆米マイナー３Ａタコマ―オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下３Ａオクラホマシティーの今季最終戦となる敵地・タコマ戦で救援登板し、１回を無安打無失点に封じた。救援右腕トライネンが８回に３失点して逆転負けした本拠地・ジャイアンツ戦の試合後会見で、ロバーツ監督は「朗希は本当に良かったし、球の質も良か