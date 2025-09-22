まだ歩くことができない赤ちゃんと外を移動しようとすると、大人が抱っこする必要がある。街中で抱っこされている赤ちゃんを見ると、「前向き抱っこ」をされているケースも少なくない。 【画像】まるでジョッキのよう…哺乳瓶を片手にくつろぐ赤ちゃん そんな前向き抱っこは、赤ちゃんが保護者と同じ景色を楽しめることが魅力的ですが、身体の発達や保護者の負担を考えると注意すべき点もある。どのような注意点があるのか