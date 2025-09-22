ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生526人に対して「“平成の歌姫”安室奈美恵さんの曲を聞きますか?」というアンケート調査を実施。アンケートの結果、よく聴く曲1位には「HERO」が選ばれた。 【調査結果】どれも名曲ぞろい！現役高校生に聞く「好きな安室奈美恵の曲」ランキング 前提として回答した高校生のうち、55.9%が「安室奈美恵さんの曲」を「聞く」と回答。引退して7年が経過したが