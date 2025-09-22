天候が秋めいてきました。中には寒暖差で不調を感じている人もいるのではないでしょうか。東洋医学において「未病」に対する予防医療の一環として捉えられている「ツボ」というものがあります。ツボは、体内の臓器や組織と密接につながっている気の通り道「経絡（けいらく）」上にある経穴（けいけつ）のことを指し、世界的に認められているものだけでも361種類あります。刺激を与えることによって気の流れがよくなると言われて