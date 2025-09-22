2010年代に西アフリカで約1万1000人の死者を出したエボラが、コンゴ民主共和国で再び拡大の兆しを見せている。半月の間に死者が急増し、保健当局は緊急事態に陥った。ロイター通信によると、9月18日（現地時間）、世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長はジュネーブで開かれたオンライン会議で「コンゴ民主共和国政府が発病を宣言してから2週間が経過し、これまでに確定・疑い例が48件が報告され、その