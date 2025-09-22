「ウエスタン、広島５−５中日」（２１日、由宇球場）秋晴れの空の下、立ち見も出るほどの満員となった由宇球場。同球場での今季最終戦にふさわしい熱気の中、広島のベテラン勢が意地を見せた。試合は引き分けに終わったものの、田中は「（由宇での今季）最終戦ということもあってしっかりとした姿を見せようと思っていた。結果で示せたのかなと思う」と胸を張った。まずは田中のバットが試合を動かした。初回１死二塁で迎え