エスパシオエンタープライズは、名古屋城を望む「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を10月1日に開業する。建物は地上11階、地下2階建て。客室は200平方メートル越えのプレジデンシャルスイートを含む、平均70平方メートル越えの全100室。宿泊者は専属のバトラーによるパーソナルサービスを利用でき、室内にはバルコニー、ビューバス、オリジナルマットレスを備える。また、組子・和紙・唐紙・漆・箔などの日本の伝統工芸で設えたスイ