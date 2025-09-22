「世界中で話題のストイシズムに基づく新しい人生観が身につく」「ただの投資本ではない画期的な金融哲学書」そんな感想が全国から届いているのが『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』（スコット・ギャロウェイ著／児島修訳）だ。どうすれば不運な目に遭わずに投資で成功し、幸福な人生を送れるのか？今回はマネックス証券チーフ・ストラテジストで大学でも教鞭を執る広木隆氏に寄稿いただいた。（構成