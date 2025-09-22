右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として敵地でのマリナーズ傘下3Aタコマ戦で救援登板。6回からマウンドに上がり1回を3者凡退に封じた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「朗希は非常に良かった。球の状態も良い。アリゾナに飛んで我々と合流する予定で話をするが、水曜日まで登板はできない。しかし、チャンスを得る