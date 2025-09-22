20、21両日に開かれた北朝鮮の最高人民会議に臨む金正恩朝鮮労働党総書記＝平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは22日、国会に当たる最高人民会議が20、21両日に開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が演説したと報じた。金氏は米国が北朝鮮への非核化要求を放棄し、敵対姿勢をやめるなら対話の可能性があると言及した。これまでにも妹の金与正党副部長が、米国との接触に応じるのは北朝鮮の核保有を容認するのが前