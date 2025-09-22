中国とはどのように向き合うべきか。イスラエルの元諜報部員のイタイ・ヨナトさんは「中国にとって現在の世界情勢は、戦争を始めるのに好都合な状況だ。日本はすでに認知戦に巻き込まれている。この対策を早く始めないと、取り返しがつかないことになる」という――。（第3回）※本稿は、イタイ・ヨナト『認知戦悪意のSNS戦略』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／e-crow※写真はイメージです - 写真＝i