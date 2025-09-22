日本には、全国各地に「郷土料理」や「B級グルメ」などの素晴らしい食文化、いわばソウルフードが存在しています。ネットの普及やTV番組で取り上げられるなどして、全国的に食べ親しまれるものも増えたように思います。今回は福島県在住の筆者が、東北の美味しいものをピックアップしてご紹介したいと思います！おうちでも作りやすい！東北6県の厳選郷土料理はらこ飯（宮城県） この投稿をInstagramで見る 双松