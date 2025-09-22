女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日、第126回が放送され、俳優の石橋蓮司（84）が“サプライズ登場”を果たした。次週予告には映っていたものの、主人公・柳井のぶを勇気づける写真店主役と判明。重要な役とあって、わずか1シーンのみながら、2014年度前期「花子とアン」以来11年ぶり4回目の朝ドラ出演が実現した。脚本の中園ミホ氏に作劇、チ