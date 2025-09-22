自民党内で党員数の減少への危機感が強まっている。直近の１年間で６万人超の急減に直面し、１００万人割れも現実味を帯びている。２２日告示の党総裁選（１０月４日投開票）で全国一斉の党員投票を行うのは、党員をつなぎとめる狙いもある。自民の党員数は１９９１年の約５４６万人をピークに減少傾向となり、野党転落を受けて２０１２年には約７３万人まで落ち込んだ。政権復帰後の１６年に１００万人台に戻したが、ここ２年