私はミカ（30代）。娘はユリ（3歳）です。先日、大学時代の友だちアカリ（30代）から、卒業以来初めて連絡がきました。大学時代はよく遊んでいましたが、就職をしたり結婚をしたりしてお互い忙しくなり連絡をとっていませんでした。どうやらアカリも子どもを産んでいて、ユリと同い年のスズカちゃんという女の子がいるそうで、一緒に遊ぼうとSNSを通じて連絡があったのです。私は快諾しましたが、まさかあんな大変な1日になるとは