＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞神谷そらはコース上で喜怒哀楽をあまり表に出さない。ガッツポーズなどもってのほか。最終18番の“サヨナライーグル”で今季初優勝した5月の「Sky RKBレディス」のときも、劇的すぎる逆転に驚いたような笑顔だけだった。【写真】神谷そらのもぐもぐタイムだが、今度は余裕があった。決めれば2勝目