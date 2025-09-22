＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞金谷拓実とのプレーオフ2ホール目。石川遼は3番ウッドでのティショットは右のフェアウェイバンカーにつかまり、アゴの近くまで転がった。「風が弱かったのか、思ったより飛んでしまった。ドライバーでバンカーを越すか、3Uでバンカー手前か。（クラブ選択は）ちょっと悔やまれます」【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼バンカーからの