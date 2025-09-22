元格闘家でタレントの魔裟斗が15日、公式YouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』を更新。14日に行われたボクシングの4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、ムロジョン・アフマダリエフに判定勝ちした井上尚弥の“戦い方”を分析した。魔裟斗○井上尚弥を絶賛「技術力の高さを証明」4団体統一王者として、史上最多となる5度目の防衛を果たした井上。魔裟斗は、「今回は判定でもいいってことだろうけど。お客さんは、“